+7 (495) 481-41-92

Бесплатная консультация
Собственное производство
Срок гарантии от 6 месяцев

Специальные проекты

Фланец для сухих тэнов

Применение: сухие тэны, тэны, сухие электрические тэны
Раздел для покупки Сухие Тэны
Тип проекта Новинка
Кольцевой керамический нагреватель ЭНКк 0.6 кВт

Применение: Экструдер
Раздел для покупки Хомутовые керамические ТЭНы
ECS керамические ИК излучатели в желтом цвете

Применение: Формовочное оборудование
Раздел для покупки Сферические излучатели ECS
Литой полухомутовый ТЭН (две секции) с ребрами на внешней поверхности

Применение: Экструдер
Раздел для покупки Алюминиевый хомутовый нагреватель
Плоский ТЭН с керамическим изолятором

Применение: Экструдер
Раздел для покупки Керамические плоские нагреватели
П-образный плоский нагреватель с миканитовой изоляцией

Применение:
Раздел для покупки Металлические плоские нагреватели
Слюдопластовый нагреватель

Применение: Пресс формы
Раздел для покупки Миканитовые плоские нагреватели

Преимущества сотрудничества с компанией Электронагрев

Обработка заявки за 1 рабочий день
Товар соответствует международным стандартам качества
Отгрузка товара до 7 дней

Купить промышленные нагреватели в России от производителя Электронагрев

Производственная компания Электронагрев – на рынке России боле 5 лет. Сегодня мы производим больше 100 наименований промышленных металлических, керамических и инфракрасных нагревателей.

Опыт работы более 5 лет

Большой опыт работы позволил нам укрепить свои позиции на рынке промышленных нагревателей и завоевать доверие больше 1000 клиентов из разных городов России.

Работа со всеми регионами России

Мы поставляем нашу продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Челябинск, Воронеж, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и другие города. Благодаря слаженной работе коллектива мы расширили рынок сбыта на страны СНГ и Европу.

Гарантия качества

Компания Электронагрев гарантирует решение любых производственных проблем по промышленному нагреву. Собственная производственная база и конструкторское бюро позволяют изготавливать изделия по чертежам заказчика.

Широкий ассортимент нагревателей

Электронагрев – это кварцевые и керамические инфракрасные нагреватели, более 50-ти наименований металлических нагревателей, керамические ТЭНы, ОША и другие изделия, которые используются на производстве при нагреве.

Электронагрев гарантирует решение любой производственной задачи по нагреву


Новости и полезные статьи

Расчет параметров нагревателей из нихрома и фехрали
Промышленный нагрев
Расчет параметров нагревателей из нихрома и фехрали
Очень удобно, когда есть специальный математический инструмент, в который вводишь необходимые составляющие – и он выдаёт готовый ответ по подбору материала для проволоки, её длины, диаметра, формы ...
27 Сен 2021
Керамические инфракрасные излучатели: преимущества и особенности
Промышленный нагрев
Керамические инфракрасные излучатели: преимущества и особенности
Масляные камины, UFO, дуйки, которые использовались для дополнительного нагрева помещений, использовали много электричества, забирали из воздуха кислород, недостаток которого сразу оказывал влияние на...
27 Сен 2021
Примеры неправильного демонтажа
Промышленный нагрев
Примеры неправильного демонтажа
Термодинамика, изучающая трансформацию энергии в иные формы, помогает определить, какую её часть получило тело в процессе теплообмена. У металлов выявлена наибольшая теплопроводность, которая в десятк...
30 Июл 2021